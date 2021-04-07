На нынешний призыв в армию ДНР уже больше желающих, чем было запланировано – Пушилин

07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На данный момент в ДНР нет необходимости проводить полную мобилизацию общества.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя недавно объявленный призыв в ряды Народной милиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призыв планировался уже давно, у нас семь лет был и так большой промежуток, когда наших молодых людей не призывали в вооруженные силы. Это слишком большая роскошь как для воюющего государства, так и в целом, если ориентироваться на следующие поколения. Это важно, чтобы мужчины умели держать в руках оружие, чтобы они имели воинские специальности.

Пригодится или нет – лучше, чтобы не пригодилось. Но, как показала практика 2014 года, война прийти может в любой момент. Вот как раз благодаря тем людям, которые прошли срочную службу, которые имели опыт войны в Афганистане, которые могли и держали в руках оружие, Донбасс смог выстоять. То есть, это были те первые ребята, которые защитили свою землю, защитили жителей ДНР.

Это важно, чтобы в каждой стране мужчины были боеготовны, лучше чтобы этого не происходило, но такая необходимость уметь – и нас обязывает, чтобы у нас появился призыв», – заявил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что нынешний призыв – пробный, добровольный, однако планируется выйти на всеобщий призыв.

«Для этого должны быть отточены все механизмы работы военкоматов в нынешней ситуации, отточены механизмы призыва, обеспечения военнослужащих всеми видами довольствия. Вот это всё мы будем оттачивать. Поэтому этот призыв небольшой, всего 200 человек, желающих сейчас гораздо больше, тем более, это первый призыв в истории ДНР. Он знаков со всех сторон», – добавил глава республики.

Он отметил, что данные призывники будут получать военную специальность вдали от линии соприкосновения.

«Мы их будем обучать вдали от линии соприкосновения, но с использованием всех тех возможностей, которые у нас есть, что касается оружия, боевой техники.

Что касается мобилизации всеобщей, я очень рассчитываю, что к этому не придет, рассчитываю. И на данный момент такой необходимости, проводить полную мобилизацию общества – нет. Но это на сегодняшний момент. Сегодня и наши вооруженные силы, и правоохранительные органы – это достаточно слаженные подразделения, которые готовы противостоять.

С учётом того, на что решится Украина, если решится, тогда будут предприниматься соответствующие решения. План мероприятий прописан, каждое из ведомств, в том числе министерство по чрезвычайным ситуациям, получило задачи, но они и до этого планово работали», – рассказал Денис Пушилин.