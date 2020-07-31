На обустройстве границы Крыма с Украиной вскрыта масштабная коррупционная схема

31.07.2020, Москва, Максим Карпенко

За получение взятки в особо крупном размере задержаны директор филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Симферополе и его заместитель.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным правоохранителей, руководители местного филиала «Росгранстроя» потребовали «откат» в размере 15% от контрактов примерно на 12 млн рублей, которые получила одна из фирм для содержания имущества 10 пунктов пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Крыма.

Коррупционеры потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки денежные средства в размере 15% от суммы контрактов, пояснив, что в противном случае будут предприняты меры к расторжению государственных контрактов, и как следствие внесения коммерческой организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Чиновники успели получить взятку на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

Коррупционеры были задержаны в результате расследования, которое проводил Следственный комитет совместно с ФСБ.

Незамедлительно по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых лиц проведены обыски, изъяты денежные средства и документы, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В настоящее время в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.