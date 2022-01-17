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Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2014 году содействовал в закупках угля у предприятий ЛНР и ДНР, что позволяло перечислять деньги неподконтрольным Киеву республикам и поставило Украину в зависимость от России.

Об этом заявили представители ГБР на брифинге в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего на протяжении 2015 года за поставки угля со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей переведено в наличность и распределено в пользу террорганизаций ЛНР и ДНР не менее 205 миллионов 391 тысячи гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме. В целом, согласно с подписанными соглашениями, из бюджета должно было быть уплачено не менее, чем три миллиарда 168 миллиона гривен», – сообщили правоохранители.

«Таким образом, очевидно, что своими умышленными действиями граждане Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Сергей Кузяра и господин Демчишин по предварительному сговору содействовали деятельности террорганизации ЛДНР, обеспечивая покупки угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины. В результате таких действий энергетическая отрасль Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организация ЛДНР», – завили в ГБР.

В это время Порошенко, которого ждут на заседании Печерского райсуда в Киеве, рассказывал про детородный орган нынешнего главы государства Владимира Зеленского в аэропорту «Жуляны».

«Они членом играли на рояле, считая, что это является символом культуры моей Украины», – заявил Порошенко, выступая перед своими сторонниками в в аэропорту.

Этот пассаж экс-президента язвительно прокомментировал киевский политолог Юрий Романенко.

«Поскольку на рояле не умеет, Порошенко мастерски сыграл членом на лбах своей секты порохоботов и поехал в Печерский суд бормотать про «мою Украину», – написал Романенко в своем телеграм-канале.