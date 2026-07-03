«На очереди Казахстан» – Украина напрямую экспортирует русофобию в Среднюю Азию
С помощью псевдоисторических нарративов Украина активно экспортирует русофобию в страны Средней Азии.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы знаем точно, что есть технологии политические, есть медиатехнологии, и явно просматриваются исторические технологии в этой борьбе по одним лекалам.
Прям видно, что фамилии меняются, а методички явно одни и те же. Я это увидел ещё в 2014-2015, когда те, кто пришли к власти на Украине, уже работают инструкторами вместе с представителями Грузии уже в Бишкеке.
У нас там была такая Зоя Казанжи журналисты называли её «казан лжи», проводила там мастер-классы.
То есть упыри, которые, в общем-то, это все делали на протяжении вот этого десятилетия, 2004-2014 год на Украине, сразу начали это экспортировать, в том числе и в Среднюю Азию», – сказал Уралов.
«У наших оппонентов очень серьезно простроенные сети. Идет серьезное взаимоопыление мимо России. В России этого даже не видно, как работают непосредственно напрямую.
И нам это надо учитывать, потому что происходят эти исторические технологии. Они мало того, что направлены на настоящее, они еще создают союзы и сети антироссийские мимо России», – отметил он.
«То есть, с территории Казахстана работают по России в интересах Киева. Или, например, в Молдавии работали против России вместе с Одессой, и казалось бы, Россия вообще ни при чём, а нарративы одни и те же: «при румынах было бы лучше», «мои бабушка с дедушкой при румынах хорошо себя чувствовали, пришли советы, всё забрали».
Это клубок технологий, которые надо распутывать. И в этом смысле меня очень сильно беспокоит Казахстан, потому что – то, что я наблюдаю, что там происходит, там такие вот маячки прям загораются», – добавил он.
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