«На очереди Казахстан» – Украина напрямую экспортирует русофобию в Среднюю Азию

Максим Столяров.  
03.07.2026 19:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 202
 
Дзен, Казахстан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


С помощью псевдоисторических нарративов Украина активно экспортирует русофобию в страны Средней Азии.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С помощью псевдоисторических нарративов Украина активно экспортирует русофобию в страны Средней Азии. Об этом...

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«Мы знаем точно, что есть технологии политические, есть медиатехнологии, и явно просматриваются исторические технологии в этой борьбе по одним лекалам.

Прям видно, что фамилии меняются, а методички явно одни и те же. Я это увидел ещё в 2014-2015, когда те, кто пришли к власти на Украине, уже работают инструкторами вместе с представителями Грузии уже в Бишкеке.

У нас там была такая Зоя Казанжи журналисты называли её «казан лжи», проводила там мастер-классы.

То есть упыри, которые, в общем-то, это все делали на протяжении вот этого десятилетия, 2004-2014 год на Украине, сразу начали это экспортировать, в том числе и в Среднюю Азию», – сказал Уралов.

«У наших оппонентов очень серьезно простроенные сети. Идет серьезное взаимоопыление мимо России. В России этого даже не видно, как работают непосредственно напрямую.

И нам это надо учитывать, потому что происходят эти исторические технологии. Они мало того, что направлены на настоящее, они еще создают союзы и сети антироссийские мимо России», – отметил он.

«То есть, с территории Казахстана работают по России в интересах Киева. Или, например, в Молдавии работали против России вместе с Одессой, и казалось бы, Россия вообще ни при чём, а нарративы одни и те же: «при румынах было бы лучше», «мои бабушка с дедушкой при румынах хорошо себя чувствовали, пришли советы, всё забрали».

Это клубок технологий, которые надо распутывать. И в этом смысле меня очень сильно беспокоит Казахстан, потому что – то, что я наблюдаю, что там происходит, там такие вот маячки прям загораются», – добавил он.

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