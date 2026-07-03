С помощью псевдоисторических нарративов Украина активно экспортирует русофобию в страны Средней Азии.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем точно, что есть технологии политические, есть медиатехнологии, и явно просматриваются исторические технологии в этой борьбе по одним лекалам.

Прям видно, что фамилии меняются, а методички явно одни и те же. Я это увидел ещё в 2014-2015, когда те, кто пришли к власти на Украине, уже работают инструкторами вместе с представителями Грузии уже в Бишкеке.

У нас там была такая Зоя Казанжи журналисты называли её «казан лжи», проводила там мастер-классы.

То есть упыри, которые, в общем-то, это все делали на протяжении вот этого десятилетия, 2004-2014 год на Украине, сразу начали это экспортировать, в том числе и в Среднюю Азию», – сказал Уралов.