«На очереди ликвидация «Турецкого потока» – Сатановский

07.10.2022  14:43 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 935
 
Дзен, Диверсии, Россия, США, Сюжет дня, Турция, Энергетика


Вслед за нитками «Северных потоков», США предпримут попытку подрыва и остальных российских трубопроводов, обеспечивающих транспортировку газа в Европу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за нитками «Северных потоков», США предпримут попытку подрыва и остальных российских трубопроводов, обеспечивающих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я с интересом посмотрю, когда взорвут «Турецкий поток» вместе с «Голубым». Ну не может быть иначе. «Северный поток» рухнул, а почему Турция не должна получить все то, что получила Германия?

Эрдогана они любят не больше, совершенно точно не больше. И не должен оставаться канал, связывающий поставки газа из России в Европу. Почему если ликвидировали «Северный», черноморский должен уцелеть? Вообще какая-то странная тема. Там, скорее всего, украинская подлодка придет.

Меня часто спрашивают в последнее время люди: «Ну как же они могут, они же союзники, все понимают, Германия, как они могут, Европа?». А мы постоянно рассматриваем это все с точки зрения политики. А зачем?

Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. Принцип отношения США к противникам и врагам, союзникам и партнерам, будь это Япония или Германия, или Турция, или кто угодно, вся коллективная Европа. Тут никому не уцелеть. И кто случайно мимо проходил, как те арабы, тоже», – заявил Сатановский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть