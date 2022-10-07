«На очереди ликвидация «Турецкого потока» – Сатановский

Вслед за нитками «Северных потоков», США предпримут попытку подрыва и остальных российских трубопроводов, обеспечивающих транспортировку газа в Европу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я с интересом посмотрю, когда взорвут «Турецкий поток» вместе с «Голубым». Ну не может быть иначе. «Северный поток» рухнул, а почему Турция не должна получить все то, что получила Германия?

Эрдогана они любят не больше, совершенно точно не больше. И не должен оставаться канал, связывающий поставки газа из России в Европу. Почему если ликвидировали «Северный», черноморский должен уцелеть? Вообще какая-то странная тема. Там, скорее всего, украинская подлодка придет.

Меня часто спрашивают в последнее время люди: «Ну как же они могут, они же союзники, все понимают, Германия, как они могут, Европа?». А мы постоянно рассматриваем это все с точки зрения политики. А зачем?

Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. Принцип отношения США к противникам и врагам, союзникам и партнерам, будь это Япония или Германия, или Турция, или кто угодно, вся коллективная Европа. Тут никому не уцелеть. И кто случайно мимо проходил, как те арабы, тоже», – заявил Сатановский.