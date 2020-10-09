«На очереди – российский рубль» – в Киеве собрались перейти на московское время

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Руслан Стефанчук внёс проект закона «Об исчислении времени на Украине», который, с его слов, укрепит оборонные позиции Украины в борьбе с «агрессором» и поможет «вернуть Донбасс».

Внимание на данную инициативу обратил киевский блогер и бизнесмен Денис Гороховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Депутаты не перестают удивлять. Сегодня в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отказ от перевода часов в Украине на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект внёс депутат «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

Казалось бы, очень правильная и адекватная инициатива. От практики перевода часов уже отказался целый ряд стран, включая страны-флагманы. И такое решение вполне обосновано – как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения медицины. Тема была актуальна 50 лет назад, сегодня уже нет. Всё просто», – написал у себя в Telegram-канале Гороховский.

Однако он подчеркнул, что «наши депутаты не были бы нашими депутатами», если бы их действия объяснялись логикой и здравым смыслом.

«Знаете, что Стефанчук (на своей странице в «Facebook» – ред.) назвал одной из причин подачи данного законопроекта? Далее цитата: «Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора – Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого московского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Я не буду это комментировать, но у меня есть одна большая просьба: не говорите Стефанчуку, что в ЛДНР тем самым государством-агрессором введен российский рубль как местная валюта, а то мало ли какой он законопроект подготовит, узнав об этом», – выразил опасения киевский блогер.

Примечательно, что в самом законе про «оккупированные территории», «деоккупации», «агрессии» и «реинтеграции» ничего не говорится.