«На очереди запрет русских имен и одежды»: Украина идет по стопам Конго

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Африка, Дзен, Русофобия, Украина


В своём стремлении декоммунизировать страны, украинское руководство не только ворует сотни миллионов, но и повторяет политику африканских стран  образца 70-х годов прошлого столетия. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А что за политические страсти вокруг переименования? Ну уже бы или переименовали, не позорились, или не лезли бы туда», – сказал ведущий.

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В своём стремлении декоммунизировать страны, украинское руководство не только ворует сотни миллионов, но и...
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«Есть политическая составляющая. Это такой себе процесс деколонизации, как они это подают. Я очень часто провожу параллели между Украиной и Конго. Там после длительных войн пришел к власти генерал Мобуту, и он начал переименовывать старые названия, чтобы ничего не напоминало о бельгийском владычестве. Например, Элизабетвиль переименовали Лубумбаши и так далее. Запретили даже европейские имена.

Мобуту, который был изначально Жозеф-Дезире Мобуту, носил французское имя, учился во французской военной академии, он приказал себя именовать Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Он запретил носить европейскую одежду. В 1982 году только высочайше разрешил носить галстуки. Это была такая либерализация. Приблизительно по этому пути идет и украинское руководство, вот такая мобутизация украинского руководства. Это с политической точки зрения», – сказал Бондаренко.

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«Но есть еще и коррупционная афера. Каждое переименование – это новые печати, бланки, таблички, на что необходимо выделять деньги. Понятное дело, что деньги выделяются под свои фирмы. Это не копейки. В свое время Лазаренко в начале 90-х годов создал два новых района в Днепропетровской области. Это по тем деньгам было почти 20 миллионов долларов. Поэтому это не такой мелкий процесс. Тут необходимо выпустить еще большое количество всего, чего угодно. Это много денег из местных бюджетов, которые можно списать», – подытожил эксперт.

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