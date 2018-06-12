12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На одесской таможне – крупное ЧП

Следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины задержало 61 контейнер, которые пыталось растаможить на Одесской таможне ООО «Меллвил», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом со ссылкой на Постановление о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства № 32016100110000160, согласно которому ООО «Меллвил» является фиктивным предприятием, сообщает «КП в Украине».

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Фиктивность предприятия подтвердила его официальный директор Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля. В частности, он отметила, что не подписывала никакие документы от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, и не переводила средства через систему «Клиент-банк».

Несмотря на это, предприятие занималось оформлением импортных грузов в зоне действия Одесской таможни.

В связи с этим старший следователь по особо важным делам Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины Антон Замятин постановил признать 61 контейнер, которые завозило предприятие, вещественными доказательствами.

При этом, по данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не менее 15-20 млн. долл. Реальным владельцем груза и компании «Меллвил», пишет издание, является сотрудник возглавляемого Владимиром Бедриковским Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности ГПУ Сергей Сердюк, который также работал в полиции и якобы имеет тесные связи с СБУ через своего кума.

Также источник отметил, что, несмотря на признание груза вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок «7-й км» под Одессой. Товар из них был сразу же реализован.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.