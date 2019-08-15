На одесском ТВ похвастались новым проектом по русофобской промывке мозгов

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская общественная организация «Интерньюс Украина» разработала новый интернет-проект, с помощью которого молодежь и старшее поколение смогут учиться отличать «российскую пропаганду» от выгодной Киеву «правды».

Об этом в эфире одесского «7 канала» рассказала старший менеджер организации Наталья Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы решили, что нужно достать до более широкой аудитории, это молодежь, более взрослые люди, и разработали проект интерактивной инсталляции, которая называется «Пропагандариум». Эта интерактивная инсталляция развлекательно-информационная. Мы решили пойти другим путем, ведь читать длинные тексты никому не интересно, лучше посмотреть какие-то картинки, послушать смешное видео и через это добиться какой-то реакции от зрителя или посетителя.

Собственно в этой инсталляции у нас представлено несколько комнат. Первая комната – это «музей пропаганды», как мы его называем, это туннель пропаганды, через который человек проходит и может наблюдать примеры российской пропаганды. Это и ток-шоу, и телевидение, и посты в соцсетях, и заголовки, и статьи в онлайн и печатных изданиях, то есть наблюдает весь спектр абсурдной информации, которую выдает Российская Федерация.

Следующая комната – это «комната медиаграмотности», там наши модераторы, эксперты по медиаграмотности рассказывают людям, на что они сейчас купились, на какие крючки они могли попасть, как правильно распознавать фейковую информацию, как распознавать манипуляции. Это человек проходит информационный детокс.

Также в этой инсталляции есть элемент VR, это такое видео с добавленной реальностью – человек одевает очки, и это тоже немного фановый элемент, чтобы привлечь более молодую аудиторию, и в этих очках они также видят такие видеоэксплейнеры, которые развенчивают мифы российской пропаганды и их нарративы», – сказала пропагандистка.

Также руководитель аналитического отдела «Интерньюс Украина» Константин Ромашко с сожалением отметил, что в России, несмотря на либеральные протесты в Москве, невозможно повторение украинского майдана.

«Мне кажется, что такой революции в нашем понимании в России не будет. Я думаю, что многие поддержат эту мысль. Нам нужно вырабатывать собственную политику, сконцентрироваться на своих вещах, рассказывать про Украину, которая стремится в ЕС, которая стремится в НАТО и является демократичной. Не смотреть, что там у соседей, но если говорить с точки зрения информационной политики и информирования граждан, то нам нужно пользоваться собственной легендой, развивать собственные направления и создавать смыслы», – пояснил он.

Отметим, что организация «Интерньюс Украина» существует в стране с 1996 года и, являясь производной от американской организации «Internews», получает грантовое финансирование на свои проекты напрямую из США.