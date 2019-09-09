На окраине Донецка сдетонировал неразорвавшийся снаряд, убив местную женщину

09.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Одна мирная жительница погибла и одна получила ранения в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса в посёлке на окраине Донецка.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитирий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после обстрела военнослужащими Владимира Кокорева из 92-й бригады ВСУ, погибла мирная жительница посёлка Спартак, 1961 г.р., и ещё одна женщина, 1962 г.р. получила осколочные ранения», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также выразил надежду, что после посещения зоны «ООС» новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк примет ряд кадровых решений в отношении командования ВСУ и покончит с бесконтрольностью, приводящей к человеческим жертвам.

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