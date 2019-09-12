12.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Москва, Политика, Россия
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На округе Путина выиграли пособники бандеровцев

Выборы в Мосгордуму обернулись парадоксом – на округе, где голосовали президент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, победили представители либеральной оппозиции, оспаривающие воссоединение Крыма с РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин, как и Вячеслав Володин, голосовал на этих выборах в Мосгордуму в Центральном административном округе города Москвы. И теперь Центральный административный округ в Мосгордуме будут представлять представители партии «Яблоко», в частности, Митрохин.

Они почти каждую неделю заявляли о том, что «Крым – это не Россия, а Украина».

Вот как? Человек, который вернул Крым в родную гавань, Владимир Путин, проголосовавший на этом округе, – теперь этот округ в Мосгордуме будут представлять товарищи, которые считают, что мы «аннексировали Крым»!

И вот с такой Мосгордумой сегодня москвичам и, конечно же, государству придётся работать. Я считаю, это недопустимо», – заявил Власов.

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