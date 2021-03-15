На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»

15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинизаторы, которые только и знают, что дубасить неугодных за «мову», сами толком не владеют украинским языком.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше мнений в стране, тем лучше она процветает. Каждый отстаивает свою точку зрения и пытается доказать, что только так страна может идти в правильном развитии, направлении. А что получается?

Вы видели русского с дубинкой, который бьет украинца: «Говори на русском!»? Нет. А вот украинцев, бегающих с дубинками, плохо говорящих… Украинский язык очень красивый язык», – говорила Титаренко.

Однако ведущий вдруг запротестовал и призвал к «объективности», потому что «с той стороны тоже хватает отношения».

«Какая объективность? У нас в стране сегодня всё необъективно и двойные стандарты», – возмутилась в ответ украинская актриса.