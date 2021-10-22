«На основе сирийского опыта»: Подлодка ЧФ отработала уничтожение «Калибрами» британских кораблей и украинского флота

Экипаж подлодки «Великий Новогород» Черноморского флота выполнил учебные пуски крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» по кораблям условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В военном ведомстве подчеркнули, что пуски проводились из подводного положения.

«В полигоне боевой подготовки экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также по борьбе за живучесть», – говорится в сообщении.

Учения черноморцев проходили на фоне того, что недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал передачу Лондоном ракетного вооружения, которое будет установлено на строящихся по заказу ВМСУ катерах.

«Наверное, это как-то случайно совпало с заявлением англичан о том, что они собираются поставить ракеты ВМС Украины, которые будут устанавливаться на катерах, которые тоже англичане будут строить и продавать. На каждое действие есть свое противодействие, и Черноморскому флоту в случае какой-то провокации – есть чем ответить…

Соединение подлодок Черноморского флота – одно из самых лучших в Военно-морском флоте. Применение «Калибров» по террористам ИГИЛ в Сирии это доказало. Они реально стреляли, все как положено. И они всегда находятся в тонусе. То есть, это самые современные подлодки, которые были недавно поставлены в строй, в отличие от украинского времени, когда флот арендовал базу – у нас там, к сожалению, была одна лодка.

Сейчас это шесть подводных субмарин. «Калибрами» наши лодки могут стрелять и по кораблям надводным, и по берегу при необходимости. Это фактор контроля над Черным морем со всех сторон – и с воздуха, и на воде, и с земли», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» капитан I ранга, член организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.