«На основе уроков»: Путин анонсировал поставки в армию беспилотников и роботов
До конца этого года первый комплекс, вооруженный тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», встанет на боевое дежурство. Кроме того, на вооружение войск уже поступают комплексы ПВО С-500 и другое оружие.
Об этом, выступая перед выпускниками военных ВУЗов, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам главнокомандующего, российская армия будет в больших масштабах применять робототехнику, беспилоттники, лазерное и электромагнитное оружие.
«Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооружённые Силы с учётом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооружённых конфликтов совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперёд.
Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.
Предстоит шире, гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах. Имею в виду лазерное, электромагнитное и другое оружие. И конечно, продолжится интенсивная боевая учёба частей и соединений, отработка взаимодействия с нашими союзниками…
Наша армия и флот, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, совершенствуются во всех ее важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии и флоту, и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее», – заявил Путин.
Спасибо!
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