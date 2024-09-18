На остатках Украины станцуют китайцы, вспоминая о нас – киевский профессор

Каждый «план победы» от украинской власти приближает момент, когда опустевшие земли Украины заселят азиаты.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неужели вы думаете, что вы последние, кто живет на этой земле. Будем говорить откровенно – еще один «план победы» и неизвестно, какой народ будет жить на этой земле, потому что план победы подразумевает и следующую волну мобилизации, хоть ты тресни…

При условии социальной революции и при условии социальных преобразований, остатки Украины можно сохранить. Нет – вьетнамцы и китайцы будут танцевать, заглядывая в учебники моего отца, покойного профессора хореографии… Вот они будут здесь танцевать через 100 лет. Есть борщ и вспоминать, что были такие люди – хохлы или украинцы, они протанцевали свою страну на Майданах», – заявил Василенко.