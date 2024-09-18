На остатках Украины станцуют китайцы, вспоминая о нас – киевский профессор

Анатолий Лапин.  
18.09.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, Украина


Каждый «план победы» от украинской власти приближает момент, когда опустевшие земли Украины заселят азиаты.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый «план победы» от украинской власти приближает момент, когда опустевшие земли Украины заселят азиаты....

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«Неужели вы думаете, что вы последние, кто живет на этой земле. Будем говорить откровенно – еще один «план победы» и неизвестно, какой народ будет жить на этой земле, потому что план победы подразумевает и следующую волну мобилизации, хоть ты тресни…

При условии социальной революции и при условии социальных преобразований, остатки Украины можно сохранить. Нет – вьетнамцы и китайцы будут танцевать, заглядывая в учебники моего отца, покойного профессора хореографии… Вот они будут здесь танцевать через 100 лет. Есть борщ и вспоминать, что были такие люди – хохлы или украинцы, они протанцевали свою страну на Майданах», – заявил Василенко.

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