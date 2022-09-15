На оставленной Россией части Харьковщины продолжаются чистки и поиски «коллаборантов»
За последние дни на территории Харьковской области, откуда вышли войска РФ, украинские спецслужбы задержали 16 человек, 13 из которых уже сообщили о подозрении в «коллаборационизме» и заключили под стражу.
Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После деоккупации Харьковщины СБУ задержало шестнадцать коллаборантов и обнаружила списки всех должностных лиц оккупационных администраций. Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины.
Только за последние дни после де-оккупации Харьковской области установлено местоположение и задержано шестнадцать местных коллаборантов. Тринадцати из них уже сообщили о подозрении в совершении преступлений и одиннадцати из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В общей сложности в освобожденных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около семи тысяч лиц», – заявил Дехтяренко.
Он также сообщил, что в ходе мероприятий была изъята касса с российскими банкнотами на сумму 21млн. рублей, списки представителей администраций и лиц, которые с ними сотрудничали.
«Обнаружены реестры налоговой службы захватчиков. В эти документы вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины через плату налогов в бюджет РФ.
Во время следственных действий на месте пребывания злоумышленников изъято брошенную оккупантами кассу с российскими банкнотами с более 21млн. рублей и документальные материалы с доказательствами преступных действий на пользу страны агрессора.
В пределах соответствующих уголовных производств начат за государственную измену в условиях военного положения, а также коллаборационную деятельность, продолжаются досудебные расследования», – сказал спикер украинской спецслужбы.
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