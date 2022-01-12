На отдыхе неожиданно скончался Зеленский
Скончался известный российский журналист, телеведущий популярного шоу «Прямой эфир» и программы «Вести-Москва» Михаил Зеленский.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович
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«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.
В свою очередь редактор службы новостей на телеканале НТВ Лариса Раевская уточнила, что журналист умер во время отдыха.
«Умер журналист Михаил Зеленский – на отдыхе в Доминикане накрыл инсульт. Не смогли откачать. Ужас просто!», – пишет Раевская.
Актер Стас Садальский уточняет, что Зеленский попал в местную больницу, но врачи оказались бессильны.
«Ужасное известие шокировало общественность. Поклонники поспешили принести соболезнования семье Михаила. «По каналу «Культура» объявили о смерти Михаила. Царствие небесное», «Неужели это правда? Какое горе», «Михаил, нам будет вас не хватать. Вы были настоящим профессионалом», — делились переживаниями поклонники. Зеленский был первым ведущим шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Также он работал на многих других российских каналах. Последние годы трудился на «Культуре», а также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино», – рассказал Садальский.
Спасибо!
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