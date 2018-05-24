24.05.2018, Львов, Владимир Гладков

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На открытии Бескидского тоннеля не обошлось без «агрессора»

Находясь в состоянии войны с «агрессором», Украина способна воплощать проекты невиданных масштабов.

Об этом во время трансляции «5 каналом» торжественного открытия нового железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах заявил президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко подчеркнул, что этот тоннель является самым большим инфраструктурным проектом в Украине «за последние десятилетия».

«Его строительство пришлось на последние четыре года, когда мы обороняем страну от российского агрессора и в то же время находим силы и ресурсы для модернизации нашей страны. Планы на его строительство появились ещё в 1998-м. Сидели, проектировали, а потом взяли и за четыре года построили», – рассказал украинский президент.

По его словам, строительство закончилось на семь месяцев раньше запланированного. Порошенко отметил, что если старый тоннель пропускал 40 поездов в сутки, то новый способен – более сотни.

«Мы продемонстрировали, что мы способны в условиях войны и агрессии делать масштабные проекты такого уровня! Для того, чтобы он сбылся, было инвестировано почти три миллиарда гривен», – торжественно заявил Пётр Порошенко.