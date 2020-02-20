На панихиду по погибшим майданщикам женщина пришла в скатерти и каске

20.02.2020, Киев, Игорь Петров

На улице Институтской в центре Киева возле униатского храма сегодня прошла панихида по участникам Евромайдана, погибшим на этом места 20 февраля 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Там же прошла акция «Ангелы памяти-2020» – на ветвях деревьев и на веревках между деревьями люди развешивали фигурки ангелов из бумаги и материи.

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На памятные мероприятия у храма собралось несколько сотен человек, в том числе участники Евромайдана и родственники погибших. По многим присутствующим было видно, что они переживают, вспоминая события Евромайдана, но некоторые во время панихиды были заняты в основном своими смартфонами.

Пару человек пришло в касках, хотя кастрюль и других подобных атрибутов «Революции достоинства» на головах собравшихся замечено не было. Одна женщина пришла в вышитой скатерки, в которой она стояла на Майдане.

«Эту скатерть мне вышила бабушка, и я так и провела всю революцию в этой скатерти», – пояснила она.

Она также рассказала, как с другими женщинами отбила у полиции «ультрас» которого арестовала милиция.

«Вели по Институтской мальчиков в цепях, совсем юных. Вот эти, знаете, ультрасы, они всегда говорили – мы хулиганы, мы любим драться. И потом я смотрела – их уже арестованных вели. А нас так много и я говорю: «женщины, нас так много, а их так мало ведут, детей совсем». И мы набросились на них и отбили этого парнишку, я его толкнула, он побежал, он спасся, пришел на Майдан в наручниках», – сказала она.

«Если бы мы, украинцы, тогда были организованнее и не сидели дома на диванах, то, может, и не было бы так трагично. Мы могли их просто руками захватить», – добавила женщина.