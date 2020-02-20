20.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Украина
Просмотров:

На панихиду по погибшим майданщикам женщина пришла в скатерти и каске


На улице Институтской в центре Киева возле униатского храма сегодня прошла панихида по участникам Евромайдана, погибшим на этом места 20 февраля 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Там же прошла акция «Ангелы памяти-2020» – на ветвях деревьев и на веревках между деревьями люди развешивали фигурки ангелов из бумаги и материи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На памятные мероприятия у храма собралось несколько сотен человек, в том числе участники Евромайдана и родственники погибших. По многим присутствующим было видно, что они переживают, вспоминая события Евромайдана, но некоторые во время панихиды были заняты в основном своими смартфонами.

Пару человек пришло в касках, хотя кастрюль и других подобных атрибутов «Революции достоинства» на головах собравшихся замечено не было. Одна женщина пришла в вышитой скатерки, в которой она стояла на Майдане.

«Эту скатерть мне вышила бабушка, и я так и провела всю революцию в этой скатерти», – пояснила она.

Она также рассказала, как с другими женщинами отбила у полиции «ультрас» которого арестовала милиция.

«Вели по Институтской мальчиков в цепях, совсем юных. Вот эти, знаете, ультрасы, они всегда говорили – мы хулиганы, мы любим драться. И потом я смотрела – их уже арестованных вели. А нас так много и я говорю: «женщины, нас так много, а их так мало ведут, детей совсем». И мы набросились на них и отбили этого парнишку, я его толкнула, он побежал, он спасся, пришел на Майдан в наручниках», – сказала она.

«Если бы мы, украинцы, тогда были организованнее и не сидели дома на диванах, то, может, и не было бы так трагично. Мы могли их просто руками захватить», – добавила женщина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть