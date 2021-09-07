На параде «незалежности» самой новой техникой были автозаки – Геращенко

07.09.2021 15:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Визит президента Украины Зеленского в Белый дом показал, что Киеву остаётся рассчитывать только на себя и на украинскую армию, от которой, судя по задолженностям военным и параду на «День независимости», скоро ничего не останется.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, скандально известная своей паталогической русофобией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Визит Зеленского в США кроме фотографий привёз только одно: мы можем рассчитывать только на себя и украинскую армию. Но какой должна быть мотивация украинского воина, которому, например, за многомесячную тренировку на параде заплатили премию 372 гривны? При этом вы все не гнушались пойти на так называемые бесплатные концерты, когда для простого народа Мариинский парк оградили автозаками, и там вы наслаждались жизнью», – сказала депутат.

«Сегодня задолженности по имущественным, по боевым, по оздоровительным достигают полутора миллиардов гривен. И это ваша ответственность. И так же, как на параде, не было ни одной новой техники, кроме автозаков. А в Одессе на параде шло несколько новых катеров, выпущенных в 2018 году «Кузней на Рыбальском», – возмущалась Геращенко.