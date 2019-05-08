На параде в Сербии ждут сенсацию с российским оружием

08.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Военный парад, посвященный Дню Победы над нацистской Германией, пройдет в сербском городе Ниш 10 мая под девизом «Не забудем», сообщил президент Александр Вучич.

Ожидается, что по бульвару Николы Теслы пройдет торжественным маршем личный состав, также будет задействована бронетехника, а воздух поднята авиация.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Город Ниш

Всего в параде примет участие более 4000 военнослужащих, 300 машин, 40 единиц авиатехники.

Движение в части Ниша будет перекрыто, так как в городе ожидается прибытие огромного количества зрителей.

По словам военного эксперта Мирослава Лазански, на параде может быть впервые в Сербии представлена ​​российская ракетная система ПВО «Панцирь С1». Информация об этом поступила из неофициальных источников, сообщил Лазански агентству Sputnik.

Вероятно, именно это имел в виду президент Вучич, анонсируя сюрприз во время парада.

«Впервые мы сможем увидеть некоторые вещи, которые мы получаем в этом году в арсенал сербского оружия, и вы сможете увидеть, насколько прогрессирует сербская армия», – цитировало главу государства издание Informer.

То, что Сербия намерена закупать у России «Панцирь», было известно в прошлом году. Систему ПВО рекомендовал Вучичу российский лидер Владимир Путин во время прошлогоднего празднования Дня Победы в Москве.

«Панцирь-С1» хорошо зарекомендовали себя в Сирии, где весной 2018 года система применялась для отражения ракетного удара США по сирийским объектам. Минобороны России тогда заявило, что из 103 крылатых ракет тогда было перехвачена 71 цель.

Если предположения оправдаются, и российские системы ПВО появятся на параде, Сербия станет единственной страной в этой части Европы, которая обладает таким мощным оружием, позволяющим обеспечивать защиту от возможных воздушных атак сил НАТО.