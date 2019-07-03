На Парубия готово дело – за покрывательство мародерства и коррупции в оборонке

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист и инициатор уголовного преследования Петра Порошенко Андрей Портнов сегодня, направил новое заявление о преступлении нынешнего спикера ВР Андрея Парубия в Государственное бюро расследований, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов сообщил в своесм телеграм-канале, опубликовав соответствующие документы.

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“Фабула – функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии”, – говорится в сообщении.

В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.

Ранее Портнов заявлял, что “учитывая проявленную Парубием принципиальность в вопросе опоздания со сроками подписания новым Президентом законов, сегодня вечером опубликую и направлю в ГБР новое заявление о преступлении в отношении самого Парубия и других участников преступной группы, более трёх лет неподписывавших проголосованный парламентом закон об установлении отвественности за коррупцию в оборонной сфере. Подробно опишу нанесённый государству ущерб, список преступной группы, их умысел и хронологию преступления”.

По словам юриста, заявление на Парубия подаётся “в учебно-воспитательных и фильтрационно-профилактических целях”.