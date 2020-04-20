20.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, миграция, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал
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На Пасху арабские мигранты спалили свой лагерь на греческом острове Хиос




В Греции вновь бунтуют мигранты.

Формальным поводом стала смерть беженца и доставка беженки с лихорадкой в больницу.

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Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пасхальную ночь, пока православные Греции из-за жестких мер карантина молились в своих домах или смотрели трансляции богослужений, бесноватые мигранты на острове Хиос, ожидающие предоставления убежища, учинили очередной погром.

Формально поводом для беспорядков стала смерть 47-летнего уроженца Ирака, а также заболевание лихорадкой его сверстницы – 47-летней беженки, которая было доставлена в стационар.

Впоследствии выяснилось, что ни умерший мужчина, ни погибшая женщина не были инфицированы COVID-19, тем не менее, слухи о том, что администрация теперь переведет всех обитателей в жесткий, фактически тюремный режим изоляции, – побудили приезжих совершить агрессивные действия.

Сначала мигранты подожгли несколько жилых контейнеров, затем припаркованные к лагерю машины, после чего начали жечь палатки, столовую и административные здания. Вызванные на место пожарные патрули они просто отказывались пускать.

В итоге беснующуюся толпу удалось оттеснить только после прибытия полицейских спецподразделений, специализирующихся на разгоне массовых беспорядков.

После того, как погромщиков утихомирили, пожарные потушили лагерь на Хиосе, но, по предварительным оценкам, ему причинен серьезный ущерб.

В тот же день в цыганском поселении Валирас в Мессении (Юго-Запад Пелопонеса) его обитатели толпой напали на полицейский патруль, прибывший задержать находившегося в розыске местного жителя.

В результате трое полицейских получили повреждения и ранения различной степени тяжести, однако подозреваемого, который пытался скрыться, удалось задержать, а вместе с ним и двоих его «защитников».

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