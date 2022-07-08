Причитания галичан: «На передовой – ад, львовские хлопцы хотят домой»

Галичане, мобилизованные и отправленные на Донбасс, несут огромные потери, но заменить их некем.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, майданщик Владимир Парасюк, который сейчас находится в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парасюк пожаловался на тяжелые условия прохождения службы и потери личного состава.

«Тяжело очень. Сейчас несколько последних дней я занимаюсь исключительно логистическими моментами, потому что имею проблему с ногой. Остаюсь тут со своими парнями, потому что жду, пока нас всех отправят на восстановление, без них ехать не хочу. А на передовой просто ад, честно.

Ты удивляешься, откуда у наших людей берется столько силы, мотивации и они дальше стоят и выполняют поставленные задачи. Чтоб вы понимали, на улице жара 38 градусов. При этом всем по тебе просто изо всего, что существует в России, имеется в виду артиллерия, они сыплют, сыплют и сыплют…

Сейчас на востоке воюют хлопцы, наши львовские хлопцы. Вы думаете, они не замученные? Да на них лица нет. Они тоже хотят увидеть своих родных. А кем заменить? А еще давайте учтем, что у нас есть раненые и их очень много, есть у нас убитые. И наши подразделения тут уменьшаются, потому что это война, это не прогулка по улице.

И эти подразделения нужно наполнять людьми, чтобы дальше держать оборону. Вы думаете, типа, мы не хотим и все? Да нет, они прут, и будут дальше переть на Днепр, будут дальше давить, и они дойдут туда, куда дойдут», – заявил Парасюк.