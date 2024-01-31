На передовой дядьки за 50, они изнашиваются и требуют срочной замены – «айдаровец»

Украинские солдаты изнашиваются на войне, а на передовой средний возраст солдат уже превысил 50 лет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Дикого, этих военных нужно срочно менять на более молодых и здоровых.

«Люди на войне изнашиваются, это факт. Люди изнашиваются морально, изнашиваются физически, у них нет уже того здоровья, с которым они шли на войну, потому даже с практической точки зрения, с точки зрения их боеспособности их нужно демобилизовать и заменять свежими. При этом, кстати, заменять желательно младшими, потому что я в медиа слышал про средний возраст 45, средний возраст 40+. Может быть, так и есть, но по моей личной статистике, я бы даже говорил про 50+», – сказал «айдаровей».

«Недавно проведывал в госпитале одного из моих друзей, который уже вернулся с фронта, к сожалению, свое отвоевал, вернулся инвалидом, – так вот, он был взводным, это 30 бойцов, у них во взводе был один молодой мужик 30-ти лет, которого все называли «Малюк», потому что все остальные были 50+. Извините, это даже чисто физически ненормальная и неправильная ситуация. Нужно демобилизовать этих дядек и набирать им на замену свежих, молодых, физически здоровых, это критическая необходимость», – заявил Дикий.