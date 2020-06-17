На передовой взлетел на воздух блиндаж с нацистами «Азова»

17.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Около десятка боевиков полка «Азов», сформированного из неонацистов, русофобов и расистов, пострадали в собственном блиндаже в результате подрыва ящика с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей системой видеонаблюдения, развернутой на линии боевого соприкосновения зафиксирован взрыв на позиции 30 омбр, с последующим возгоранием укреплений противника.

По оперативным данным нам стало известно, что в блиндаже противника произошел подрыв ящиков с боеприпасами, в результате которого, минно-взрывные травмы получили 8 боевиков, из состава полка «Азов» НГУ», – прокомментировали в ведомстве опубликованный с сообщением видеоролик.

По уточнённым данным ранения получили в том числе оператор беспилотника, снайпер и рядовой.

«Достоверно известно, что трое из военнослужащих НГУ получили тяжелые ранения, а именно оператор БЛА старший солдат Руденко, снайпер старший солдат Колесников и рядовой Никитин. Наши защитники огонь не открывают, продолжают наблюдение», – добавили в пресс-службе.

Дополнительная информация о потерях боевиков уточняется.

В свою очередь начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов утверждает, что азовцы попали под огонь ЛНР.

«Наши в очередной раз отработали укров, но из-за тотальной скромности большого командования не хотят в этом признаваться в стиле «у них само что-то взорвалось». Верим в наших бойцов, а большому командованию желаю завязывать со »скромностью», быть смелее и решительнее», – написал Безсонов в соцсети.