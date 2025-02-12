На переговорах мы согласимся не соглашаться – Вассерман
Главная проблема в переговорах с Западом – это отсутствие гарантий.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание депутат Госдумы, Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сделки с англосаксами заключать легко и приятно, потому что они согласны, как правило, на любые условия, потому что не согласны их выполнять. Поэтому мы можем договариваться с Трампом долго, получать от него всяческие заверения, которые будут исполняться до тех пор, пока Трамп или его преемники сочтут это выгодным. А вот как долго они будут так считать – непредсказуемо.
Не зря же наш генерал, работавший на рубеже XIX-XX веков, военный разведчик Едрихин опубликовал много серьёзных аналитических трудов. И в одном из них сказано: очень плохо и тяжко быть врагом англосакса, но упаси боже быть его другом. И если кто-то всерьёз надеется на то, что обещанное на переговорах будет исполняться достаточно долго, – зря. Наш президент и наш министр иностранных дел уже не раз открытым текстом говорили, что главная проблема – как получить надёжные гарантии исполнения западных обещаний хотя бы по Украине», – отметил эксперт.
По его словам, переговоры лишь подтвердят разные взгляды сторон.
«Помнится, после каких-то советско-американских переговоров глава американской делегации замечательно сформулировал результат: мы согласились не соглашаться, то есть признали, что позиции в принципе не совместимы. И это, как ни странно, всех успокоило. Потому что по крайней мере стало понятно, что ничего в ближайшем будущем не изменится ни к худшему, ни к лучшему. Так вот полагаю, что скорее всего и у нас в случае переговоров с Трампом будет достигнут тот же результат: мы согласимся не соглашаться и признаем, что это не так плохо. Потому что альтернатива этому, когда каждая из сторон соглашается убедить в своей правоте другую и принимается давить со страшной силой», – заключил Вассерман.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: