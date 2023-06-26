На переговорах с Пригожиным Лукашенко использовали как ширму – змагарка

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими переговорами с Евгением Пригожиным напугал недружественных соседей.

Об этом сбежавшая в Казахстан бывший преподаватель Белорусского госуниверситета Роза Турарбекова заявила в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Этот сигнал относительно того, что Пригожин уходит в Беларусь, вызывает серьезную обеспокоенность у наших соседей. Я имею ввиду Литву, Латвию и Польшу. Они сейчас срочным образом принимают меры по усилению границ. Что касается Литвы, Неуседа говорит об усилении даже восточного фланга НАТО. Во всей этой ситуации вдруг появляются соображения относительно субъектности Лукашенко. Как эксперты могут серьезно об этом говорить? Его используют, как не знаю кого», – сказала Турарбекова.

Она не согласна с главой СНБО Украины Алексеем Даниловым, который заявил, что Лукашенко будет принимать участие в мирных переговорах.

«На него произвела впечатление способность Лукашенко уговорить Пригожина. А он уверен, что процесс проходил таким образом? С моей точки зрения, этот процесс показывает, что субъектность Лукашенко крайне условная. Если Пригожин со всей своей сворой окажется в Беларуси, это будет означать, что Лукашенко субъект? Если даже африканские лидеры откладывают свои визиты в Минск. Если речь идет о вовлечении Беларуси в войну? Есть свидетельства о том, что на переговорах с Пригожиным Лукашенко был просто использован, как ширма», – сказала Турарбекова.