На переговорах в Брюсселе косовские сепаратисты издевались над историей и правами людей

17.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Переговоры между представителями Сербии и Косово в Брюсселе не принесли каких-либо результатов, поскольку делегация Приштины уклонялась от вопроса создания Содружества сербских муниципалитетов.

Также косовские сепаратисты избегали обсуждать вопрос отобранной у сербов и иных представителей неалбанского населения Косово недвижимости.

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«У нас была не слишком рациональная, ядовитая и эмоциональная дискуссия, в которой представители Приштины попытались вернуть тему обсуждения на 13 веков назад и представить Сербию как колонизатора, оккупировавшего не только Косово и Метохию, но и Топлицу (река на юге Сербии – ред.), и уйти от темы, оперируя исторически ложной информацией, – поделился своими впечатлениями руководитель сербской делегации, глава Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – Но мы не намерены (как этого добивается противоположная сторона – ред.) уходить от темы создания Содружества сербских муниципалитетов в сторону переговоров об «интересах национального меньшинства», поскольку не считаем сербский народ в Косово и Метохии национальным меньшинством».

Также Джурич высказал надежду на то, что ЕС надавит на Приштину с целью заставить сепаратистов выполнить пункт Брюссельского соглашения 2013 года и последующего соглашения 2015 года, подразумевающего самоуправление территорий Косово с большинством сербского населения.

«Содружество сербских муниципалитетов является центром, главной темой и решающим фактором для дальнейшего продвижения диалога, – сказал Джурич. – Приштина не хотела говорить об этом сегодня под предлогом того, что в настоящее время в парламенте Косово существует кризис и политические разногласия по этой теме».

Также, по словам сербского переговорщика в ходе диалога сербской стороной была поднята проблема собственности, а это, по его словам, вся сербская собственность, в которую государство инвестировало в течение десятилетий: дороги, железные дороги, общественные здания…

Джурич добавил, что Сербия вложила много денег в развитие экономики в Косово и Метохии, а граждане Сербии и по сей день выплачивают международные долги края Косово периода СФРЮ. Сербская делегация также затронула вопрос десятков тысяч домов и квартир, которые были отобраны в Косово и Метохии не только у сербов, но и у других неалбанцев.

«Они спрашивали, почему мы взяли на себя право выступать от имени других неалбанских общин, но мы имеем право говорить об этом, потому что мы государство и неалбанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома», – отметил Джурич.

Марко Джурич (слева), представитель ЕС Мирослав Лайчак (в центре), Скендер Хисени

В свою очередь глава косовской делегации Скендер Хисени поспешил заявить СМИ, что он и его команда «категорически отказались» рассматривать вопрос о сербских муниципалитетах, поскольку у «Конституционного суда Косово» есть вопросы к некоторым пунктам соглашений 2013 и 2015 годов.

При этом, комментируя тему собственности и выплачивания Белградом косовского долга времен СФРЮ, он отметил, что это международная практика, поскольку Сербия является правопреемницей Югославии.

При этом, как и ранее, косовский переговорщик нагло заключил, что итогом переговоров станет взаимное признание Белграда и Приштины.