На переговорах в Минске Киев собрался говорить сам с собой

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев на минской площадке якобы может сам назначать представителей Донбасса для переговоров и консультаций.

Об этом в эфире меджлисовского канала «АРТ» заявил назначенный Киевом на роль одного из представителей «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто идти в какой-то процесс, я бы не пошёл. Я пошёл туда, потому что я видел, что наши взгляды совпадают, во-вторых, потому что я могу влиять на что-то, а в-третьих, чтобы не было Консультативных советов. Потому что если я уже туда пошёл, то его точно не будет.

В чём была идея Консультативного совета для нашей власти? «Минск» требует консультаций и согласований с представителями ОРДЛО. Думаю, это была идея России всё-таки. Они думали это организовать так, провести марионеток и консультироваться с ними.

Сейчас другая концепция возобладала, что представители ОРДЛО – это представители отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины, соответственно – Украина их назначает. Вот нас Украина назначила и с нами консультируется», – объяснил Гармаш.

«Я не знал [луганских представителей группы], мы уже познакомились тут, в офисе президента. Мне показалось, они нормальные люди. Потом я начал читать и про себя гадостей кучу, и про этих людей гадостей кучу. Я не вижу проблемы в таком составе. Мы с Дэном (Казанским – ред.) более медийные, мы шесть лет в этом варимся. Они – более обычные люди, врач, общественный деятель.

Пока у нас нет разногласий. Много что про нас понаписывали, мы вчера встречались, может эмоциональная оценка разная, но в том, что Донбасс – Украина и в том, что выборы после закрытия границы, в этом мы едины, и я пока не вижу проблемы», – добавил пропагандист.