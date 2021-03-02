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02.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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На переговорах в Минске ОБСЕ подложила Киеву жирную «зраду»

Новости Украины

Сегодня в ходе заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске представитель ОБСЕ Пьер Морель неожиданно для украинской стороны предложил обсудить мирный план ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил член украинской делегации на переговорах в Минске, бежавший в 2014 году из Донбасса журналист Сергей Гармаш.

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Это предложение возмутило украинскую делегацию.

«В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений…», – считает Гармаш.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава СБУ увидел на Украине сплошную «зраду» и агентов Москвы.

 


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