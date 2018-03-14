14.03.2018, Минск, Владимир Гладков
  1 249 просмотров
Донбасс, Минский процесс, Общество, Связь, Украина

На переговорах в Минске сделан шаг по восстановлению связи «Vodafone» в ДНР


Сегодня во время встречи Контактной группы в Минске были сделаны первые результативные шаги по восстановлению мобильной связи «Vodafone» на территории ДНР.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написала Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Достигнуты договорённости об обмене письмами по шагам восстановления связи, включая гарантии безопасности для инспекций сотрудников «Vodafone» на узлах связи, предложения и планы по ремонту и модернизации оборудования, восстановлению работы экстренных номеров и прочее», – говорится в сообщении.

Также во время сегодняшней встречи в Минске на повестку дня были вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, реализации соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, подготовке процесса обмена пленными и реализации “Формулы Штайнмаера”.

Кроме того, переговорщики подняли вопрос обеспечения безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции, учитывая совершенные украинскими боевиками обстрелы автомобильных колонн, перевозивших сотрудников станции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть