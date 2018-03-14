14.03.2018, Минск, Владимир Гладков

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На переговорах в Минске сделан шаг по восстановлению связи «Vodafone» в ДНР

Сегодня во время встречи Контактной группы в Минске были сделаны первые результативные шаги по восстановлению мобильной связи «Vodafone» на территории ДНР.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написала Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достигнуты договорённости об обмене письмами по шагам восстановления связи, включая гарантии безопасности для инспекций сотрудников «Vodafone» на узлах связи, предложения и планы по ремонту и модернизации оборудования, восстановлению работы экстренных номеров и прочее», – говорится в сообщении.

Также во время сегодняшней встречи в Минске на повестку дня были вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, реализации соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, подготовке процесса обмена пленными и реализации “Формулы Штайнмаера”.

Кроме того, переговорщики подняли вопрос обеспечения безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции, учитывая совершенные украинскими боевиками обстрелы автомобильных колонн, перевозивших сотрудников станции.