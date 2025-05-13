Считать, что возможные переговоры в Стамбуле станут началом диалога между Россией и Украиной неверно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не будет начало переговоров, это будет продолжение «Стамбула» образца апрель-май 22-го года. Это существенный момент. Вся идея прямых переговоров начинается с того, что Россия считает свои требования уже предварительно согласованными. Конечно, что наши это не признают, у нас вообще тема «Стамбульского коммюнике», а «Стамбульское коммюнике» – это терминология от, в частности, немецкой прессы, «Welt» – это первое издание, которое вообще опубликовало это «Стамбульское коммюнике».

Собственно говоря, наши это признают, или наши это не признают, но Россия все равно будет махать каким-то там эскизом, подписанным нашими арахамиями кто там был от Украины, он будет стартовать, наш враг, с того, что будет считать свои предыдущие требования 22-го года уже предварительно согласованными… Там согласовали основные пункты, кроме нескольких открытых, которые оставили на окончательный раунд встречи непосредственно глав Зеленский-Путин», – заявил Дроздов.