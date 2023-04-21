«На перемирие не пойдём!» – опрос во Львове о контрнаступлении ВСУ

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Львовский телеканал НТА показал опрос местных жителей относительно того, смогут ли ВСУ прорвать российскую оборону в ходе анонсированного контрнаступления.

Как и прежде, обработанные пропагандой жители столиц Галичины были настроены воинственно – ни одного ответа о необходимости поиска мирного компромисса не прозвучало, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше оружия и доверять ВСУ и Нацгвардии. Меньше политики, меньше пиара, хайпа, и военные всё сделают. Это контрнаступление будет. Единственное, не нужно надеяться, что это будет одномоментно – и мы уже победили», – сказал один из опрошенных.

«Меньше об этом говорить, пусть этим занимаются специалисты. Вижу я его, конечно, успешным, при том условии, что меньше об этом будут говорить», – ответил львовянин.

Женщины же отвечали куда эмоциональнее.

«Всё время жду новости, что, наконец, у нас есть контрнаступление, и, наконец, мы достигли того, чего хотели», – выразила надежды одна из опрошенных.

«Думаю, что наш Залужный и наши хлопцы, которые любят Украину, они отстоят, и всё будет Украина. Слава Украине!» – воскликнула пенсионерка.

«Конечно, сомнения есть, потому что нет вооружения у пехотинцев, однако верим в лучшее», – сказала другая львовянка.

«Украинцы, думаю, настроены идти до конца, мы нация такая, мы за волю. Но нам победа должна быть, мы на перемирие не пойдём», – утверждает опрошенная девушка.