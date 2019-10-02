На переселенца Украина выделяет в 500 раз меньше, чем на чиновника

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

На содержание чиновника, занимающегося проблемами внутреннее перемещенных лиц правительство Украины выделяет миллион гривен в год, а на каждого из самих переселенцев – лишь 2000 гривен.

Об этом в своем видеоблоге заявил руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть министерство оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. У нас числится полтора миллиона людей, которые вынуждены были покинуть из-за войны свои дома. На них ежегодно выделяется три миллиарда гривен – на полтора миллиона людей. Это по 2000 гривен в год. А знаете, сколько выделяется на жизнь самого министерства? Там 119 человек по штату предусмотрено. На 2020 год запланировано 150 миллионов гривен. Это на каждого чиновника в этом министерстве по миллиону гривен в год», – сказал эксперт.

«Тут же возникает вопрос: а в чем проблема? А где упрощение получения социальных пособий и пенсий и переселенцами и теми, кто сейчас живет на территории Донецкой и Луганской областей? Где обещанные президентом «пересечение границы лишь раз в год», а не раз в два месяца? Где это в этой программе правительства? Где увеличение бюджета на переселенцев? Почему чиновнику миллион в год, а переселенцу – 2000 гривен?», – поинтересовался Гольдарб.