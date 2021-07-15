На первой «кнопке» России потребовали вернуть Украину в границы 1922 года

15.07.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине должна быть восстановлена историческая справедливость – ее нужно вернуть в границы 1922 года, а территории, которыми она обросла во время Советского Союза, должны отойти России.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пушилин подчеркнул, что на Украине постоянно нарушаются права ее русскоязычных граждан и эти тенденции только нарастают.

«Пересмотр границ Украины – это вопрос актуальный. Мы крайне рады тому, что этот вопрос поднимается. Пока что в такой дискуссии – в виде сигнала. Тем не менее, мы же видим, что если с ДНР и ЛНР вопрос защиты прав граждан решен, за исключением линии соприкосновения и обстрелов, то в отношении русских, русскоязычных, проживающих нас других территориях – я говорю про Харьков, про Одессу, другие регионы – там с этим большая проблема. И мы тоже этим озадачены, потому что там живут наши друзья, наши родственники, которые не имеют возможности сейчас не то, что разговаривать на своем родном языке в полной мере, но сейчас они вычеркнуты из коренных народов», – сказал глава ДНР.

Он добавил, что еще ряд дискриминационных законов вполне могут появиться на Украине в самой ближайшей перспективе.

«Соответственно, права русских, русскоязычных будут дальше ущемляться… Мы считаем, что это (возвращение Украины в границы 1922 года) было бы справедливым. Во-вторых, о своих намерениях не просто говорить, но и делать, мы демонстрируем с 14-го года», – заявил Пушилин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью по украинской теме, где указал, что большая часть ее территории – это «подарки» большевиков.