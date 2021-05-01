Подпишись на рассылку
01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Общество, Украина
Просмотров:

На первомай в Киеве вышли остатки разгромленной Компартии

Новости УкраиныОстатки актива разгромленной после переворота 2014 года Компартии Украины вышли в Киеве на акцию,...

Остатки актива разгромленной после переворота 2014 года Компартии Украины вышли в Киеве на акцию, посвященную празднику Первого мая.

О проведении акции «ПолитНавигатору» рассказал лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Люди не побоявшись режима Зеленского и нацистов, вышли с красным знаменем в центре столицы в ста метрах от Верховной рады», – сказал Кононович.

Акция прошла недалеко от Верховной рады – у пока еще не снесенного националистами памятника участникам Январского вооруженного восстания 1918 года за установление Советской власти против Центральной рады Украинской Народной Республики (УНР).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть