На первомай в Киеве вышли остатки разгромленной Компартии

01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Остатки актива разгромленной после переворота 2014 года Компартии Украины вышли в Киеве на акцию, посвященную празднику Первого мая.

О проведении акции «ПолитНавигатору» рассказал лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди не побоявшись режима Зеленского и нацистов, вышли с красным знаменем в центре столицы в ста метрах от Верховной рады», – сказал Кононович.

Акция прошла недалеко от Верховной рады – у пока еще не снесенного националистами памятника участникам Январского вооруженного восстания 1918 года за установление Советской власти против Центральной рады Украинской Народной Республики (УНР).