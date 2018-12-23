На первую службу фейковой церкви пришли журналисты и бомжи

23.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Так называемый «объединительный собор», в ходе которого в Киеве была создана из раскольников подчиненная Константинопольскому патриархату церковь, больше походил на цирк.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15 декабря состоялся так называемый объединительный собор так называемой православной церкви Украины. На самом деле это даже не объединительное собрание, а учредительное, по одной простой причине: в нем не принимала участие единственная каноническая церковная структура на территории Украины – Украинская православная церковь Московского патриархата», – сказал Скорцов.

При этом, по его мнению, собору не придало легитимности присутствие двух митрополитов канонической церкви Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого), которые к тому времени уже успели покинуть свою церковь и присягнуть на верность Константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Два представителя от самой крупной конфессии на Украине, численность которой превышает все остальные христианские и нехристианское конфессии вместе взятые, и два епископа от нее – это уже смешно и уже превращает объединительный собор в цирк, два епископа из девяти десятков. Не думаю, что кто-то поверит, что можно назвать это собрание представительным со стороны УПЦ МП. Но самое интересное, что эти два человека даже не представляли УПЦ МП, потому что за день до этого собрания они официально перешли в юрисдикцию Константинопольского патриархата», – отметил православный публицист.

Он также обратил внимание, что на состоявшуюся после собора и заранее анонсированную службу пришли всего 50 человек.

«При том, что это было представлено, как историческое событие. Еще в ноябре было известно, что на Андрея в Андреевской церкви будут служить эти ребята. И сколько же там собралось? Там собрались 50 человек, большинство из которых составляли журналисты, а меньшинство составляли бомжи, которые пришли туда борщика покушать. Так им в такой праздничный день не то, что борщика, даже чаю не налили. Бомжи выходили очень возмущенными, они впервые столкнулись с такой ситуацией», – рассказал Скворцов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что после так называемого «Объединительного собора по созданию Единой поместной украинской православной церкви», который состоялся 15 декабря, на Софийской площади остались кучи мусора и пустых бутылок из-под водки и настойки боярышника.