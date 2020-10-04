На пикете консульства Украины требовали прекратить готовить майданы по указке Rand Corporation

04.10.2020, Ростов-на-Дону, Сергей Рулев

Одиночный пикет консульства Украины в Ростове-на-Дону устроил координатор местного отделения НОД Алексей Шильченко. Он развернул табличку с перечеркнутой надписью «Консульство укрохунты» и логотип Rand Corporation.

Пикетчик обвинил официальный Киев в попытках «подогреть» майданные настроения в соседних России и Белоруссии. Украинские власти действуют в соответствии с директивами «теневого ЦРУ» – американской корпорации Rand, печально известной по антироссийской деятельности, объяснил активист.

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«Украинский народ пострадал от Майдана. Но, тем не менее, правительство этой страны пытается устраивать «оранжевые революции» и в других государствах, в том числе, в Белоруссии и России. Rand Corporation финансируется Госдепом США и руководит русофобскими процессами на территории Украины, вмешивается в дела других стран, ведет антироссийскую деятельность, противодействует «Северному потоку», устраивает различные «шоу» в Белоруссии», – сказал Шильченко.

Он привел в пример недавнее выступление скандально известного украинского журналиста Романа Цимбалюка, который обещал, что благодаря помощи Rand официальный Киев вскоре добьется победы в противостоянии с Россией.

«Он заявил, что это агентство – Rand – усиленно работает над устройством майдана у нас в России», – сказал Шильченко.

«Хотел бы, чтобы наши правоохранительные органы обратили внимание на деятельность нашей организации. Они недавно выпускали аналитические обзоры, где конкретно называли Россию старым основным врагом США. Прогнозировали войну и призывали США готовиться к войне с Россией», – также напомнил пикетчик.