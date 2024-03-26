«На пилюли от суицида» – инвалиды ВСУ получают издевательские выплаты

Украинское государство присваивает инвалидам войны никчёмный статус, и выплачивает «пенсию» 850 гривен (2000 рублей) в месяц.

Об этом в эфире телеканала «Черновецкий луч» заявил главный сержант 94 батальона 107 бригады ТрО Юрий Богайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня куча друзей-инвалидов. Молодые ребята, они хотят что-то делать, но их вывели за штат. Они получают 850 гривен зарплаты. Их и не уволили, но они и не служат.

Они молодые ребята, будут работать, паять какие-то детальки – только дайте им. И дайте им хорошую зарплату за эту работу. Они могут что-то делать, чтобы быть полезными.

Как вы проживёте за 850 гривен? Только пилюли от суицида можно купить, а что ещё? Они забывают о людях. Человек хороший, пока он воюет. А когда он уже инвалид без ног, он не нужен этому государству», – возмутился Богайчук.