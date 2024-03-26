«На пилюли от суицида» – инвалиды ВСУ получают издевательские выплаты

Константин Серпилин.  
26.03.2024 19:26
  (Мск) , Черновцы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское государство присваивает инвалидам войны никчёмный статус, и выплачивает «пенсию» 850 гривен (2000 рублей) в месяц.

Об этом в эфире телеканала «Черновецкий луч» заявил главный сержант 94 батальона 107 бригады ТрО Юрий Богайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство присваивает инвалидам войны никчёмный статус, и выплачивает «пенсию» 850 гривен (2000 рублей)...

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«У меня куча друзей-инвалидов. Молодые ребята, они хотят что-то делать, но их вывели за штат. Они получают 850 гривен зарплаты. Их и не уволили, но они и не служат.

Они молодые ребята, будут работать, паять какие-то детальки – только дайте им. И дайте им хорошую зарплату за эту работу. Они могут что-то делать, чтобы быть полезными.

Как вы проживёте за 850 гривен? Только пилюли от суицида можно купить, а что ещё? Они забывают о людях. Человек хороший, пока он воюет. А когда он уже инвалид без ног, он не нужен этому государству», – возмутился Богайчук.

«И они дают ему эти 850 гривен. Увольнять – не увольняют, работу не дают, и он не служит, и не дома, и не на работе. Как тот, что повесился – он и в рай не идёт, и в ад, а между небом и землёй.

Я не знаю, что меня ждёт через месяц. Я в такую ситуацию тоже могу попасть», – резюмировал он.

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