На плато Ай-Петри не прекращается война дельцов и чиновников

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Градоначальница Ялты Янина Павленко лично проводит зачистку площадки на верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» от нелегальной торговли. В кузова КамАЗов летит пластик и шифер, полицейские пересчитывают изъятые квадроциклы и прочие атрибуты развлекательно-торговой деятельности на плато.

За последние несколько лет здесь это происходит дважды: накануне курортного сезона и по его окончании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свой выезд на Ай-Петри Павленко посвятила всем, кто ведет незаконный бизнес на территории Большой Ялты. Структурные подразделения администрации самостоятельно справиться с этой работой не могут, вот и приходится градоначальнице выполнять обязанности муниципального контроля. С собой она прихватила 7 КамАЗов и 40 работников муниципалитета.

«Все, кто будет вести данный вид бизнеса нелегально, будут с территории Большой Ялты ликвидированы, – заявила чиновница. – Призываю вас: убирайте свои незаконные объекты. Сегодня мы зачистим здесь, завтра приедем в поселок Охотничий, а послезавтра зачистим всю территорию Большой Ялты».

Похожая ситуация на Ай-Петри была и в прошлом году. Тогда сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек на верхней станции канатки на Ай-Петри в мае, а в ноябре торговля продуктами и сувенирами процветала в совокупности со сбором наличных на муниципальной парковке. Подобная деятельность пресекалась и годом ранее во время совместного рейда муниципального контроля и полиции.

Плато Ай-Петри начали зачищать от шалманов в 2017 году. К тому моменту на нелегальном рынке находилось около 110 объектов – кафе, сувенирных лавок, шашлычных. Официально в 2002 году территорию арендовала фирма «Шарм» под туристический комплекс, но вместо этого раздала в субаренду торговцам, одновременно арендуя их торговые палатки.

Такая схема на протяжении нескольких лет приносила доходы торговцам и, особенно, членам нелегального крымско-татарского меджлиса, признанного в РФ экстремистской организацией. Когда в 2007 году на плато поднялись судебные исполнители вместе со спецподразделением «Беркут», меджлисовцы устроили акцию неповиновения с угрозой взорвать газовые баллоны, облитые бензином.

Практически 10 лет нелегальный рынок без воды и канализации, с ездой на верблюдах, лошадях, квадроциклах продолжал существовать. За его ликвидацию взялся на тот момент вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек. Но вместо снесенных лавочек появлялись новые, чаще всего мобильные, обустроенные в трейлерах и микроавтобусах. В курортный сезон на Ай-Петри по канатной дороге поднимаются тысячи туристов, а занять себя на площадке им нечем.

Свои проекты развития территории предложила компания, занимающаяся подрядными работами в санаторно-курортном комплексе «Мрия», и управляющая канатной дорогой компания «Стартинвест». Но прежде необходимо отремонтировать автодорогу «Бахчисарай-Ялта», проходящую через Ай-Петри. Этот проект вошел в новую редакцию госпрограммы развития Крыма до 2025 года.