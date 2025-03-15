На плечах отступающих ВС РФ заходят на Сумщину

Игорь Шкапа.  
15.03.2025 17:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине уже не скрывают, что российские войска зашли на территорию Сумской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в частности, заявил полковник СБУ, секретарь оборонного комитета Верховной рады и участник войны с Россией Роман Костенко.

На Украине уже не скрывают, что российские войска зашли на территорию Сумской области. Об...

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«Сейчас мы еще находимся на территории Курской области, пытаемся держать оборону, но ситуация там сложная. Удастся ли ее стабилизировать — посмотрим. Потому что мы видим, что с левого фланга противник начинает уже заходить на наши территории, где-то не глубоко, но в наши населенные пункты, которые он уничтожает. И через них он начинает маневрировать, создавая угрозу полуокружения, захода во фланги нашим группировкам», – сказал Костенко в интервью, публикуемому антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».

По его словам, ВСУ делают все возможное, «чтобы остаться на территории противника».

«Потому что никто не знает, как противник будет действовать в случае того, если он добьется успеха, вытеснит ли он нас на государственную границу. Это может быть несколько путей. Противник может на плечах, так сказать, отступающих наших войск, заходить дальше вглубь нашей территории, что, конечно, очень плохо. И мы должны понимать, что должны быть готовы к этому. Должны быть построены и строились там линии оборонительные, рубежи. Этого нельзя допустить, все-таки надо хоть на какой-то части российской территории обороняться, это факт», – считает полковник.

Еще он опасается, что могут высвободиться российские резервы, которые ВС РФ смогут использовать на других направлениях.

«Насколько я знаю, противник не глубоко вошел на нашу территорию, с левого фланга, вблизи населенных пунктов Басовка и Новенькое, если я не ошибаюсь. Это левый фланг, где они пытаются продвинуться где-то ближе к нашим путям, в частности логистическим», – резюмировал Костенко.

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