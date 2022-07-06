На площади ДНР в Москве появился гражданский мемориал в память убитой девочки Вероники

06.07.2022  21:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Стихийный мемориал в память о 10-летней Веронике Бадиной, погибшей при обстреле Донецка укрофашистами, появился в Москве на Площади Донецкой народной республики, рядом с посольством США.

Прямо на тротуаре кто-то поставил фотографию Вероники, положил цветы, свечи и игрушку и лист с надписью: «Донбасс, мы с тобой скорбим».

Стихийный мемориал в память о 10-летней Веронике Бадиной, погибшей при обстреле Донецка укрофашистами, появился...

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«Смотрю на эти фотографии и мысленно благодарю неравнодушного человека за то, что не поленился обозначить позицию. Один неравнодушный человек на огромную столицу великой России?

Нет, я знаю, что многие переживают, а вот это считают бессмысленной показухой, но эта «бессмысленная показуха» наглядно демонстрирует Донбассу вашу поддержку. Эта «бессмысленная показуха» наглядно демонстрирует поддержку народом его армии», – написал в своем ТГ-канале журналист Игорь Гомольский.

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