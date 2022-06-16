На ПМЭФ рассказали, какие российские отрасли получат бюджетную поддержку

16.06.2022  18:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы, Экономика


Правительство РФ будет финансово поддерживать, в первую очередь, те отрасли экономики, которые пострадали от ограничения импорта из-за санкций.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ будет финансово поддерживать, в первую очередь, те отрасли экономики, которые пострадали от...

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«Мы знаем, как делать и как проводить бюджетную политику. Здесь вопрос – пройти между Сциллой и Харибдой. Сейчас надо поддержать только то, что требует поддержки в первую очередь, а именно новые технологии, которые стали сейчас для нас менее доступны. Это радиоэлектроника, наша «цифра», те производства, которые требуют восстановления и воспроизводства уже нашими руками», – сказал Силуанов.

По его словам, многие российские предприятия в условиях санкций не только не потеряли, но и нарастили прибыль.

«Есть большие риски, но прибыль у предприятий никуда не делась. А многие еще хорошо зарабатывают на этой ситуации. Поэтому надо сделать так, чтобы часть рисков, которые есть у бизнеса, взяло на себя государство, возможно, на начальных стадиях», – отметил Силуанов.

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