На побережье Азовского моря восстановят всё угробленное Украиной

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Крымские ученые отправятся в научную экспедицию по побережью Азовского моря для оценки его туристическо-рекреационного потенциала. Исследования затронут шесть регионов РФ, в том числе новые территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что Азовское море теперь наше внутреннее, переворачивает сознание и первоначальный менталитет. Вокруг планируется строительство автомагистрали, которая объединит уже существующие автодороги в единую трассу 1,4 тыс км. Это даст быстрый и удобный доступ к тёплому, хорошему морю. Ещё в Советском Союзе Азовское море было морем для детей, детского отдыха. Мелкое море, тёплое, удобное и безопасное. Даже сейчас, проезжая вдоль побережья, много заброшенных пионерских лагерей, где домики из ДВП стоят пятидесятилетней давности. Их возрождение – это наша задача. И рассказать на современном этапе, где какое направление туризма лучше развивать – грязелечение, бальнеологию, серфинг, дайвинг и т.д. Но это необходимо изучить», – рассказал в эфире «Радио Крым» председатель республиканского отделения Русского географического общества (РГО) Геннадий Самохин.

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По заданию РГО летом пройдет большая экспедиция, подготовка к которой идёт полным ходом.

«Мы собираем карты, анализируем маршрут, понимаем точки наблюдения, определяем методику исследования. Мы не только намерены исследовать побережье – мы хотим поговорить с людьми, туроператорами, отдыхающими, местными жителями. То есть провести несколько соцопросов, чтобы понять, что в этой территории мы развиваем. Будет пройдено более 3,5 тысяч км на побережье. В экспедиции будет два или три экипажа, сейчас решается вопрос. У нас будут вездеходы, чтобы посмотреть все места», – подчеркнул ученый.

Итоговая информация, помимо РГО, ляжет на стол в Министерство экономразвития РФ для основы программ развития туризма на побережье Азовского моря на десятилетия вперед.