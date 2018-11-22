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22.11.2018
 
Крым, Россия, Севастополь
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На побережье Черного моря появилась новая взлетная полоса

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродроме «Бельбек» под Севастополем.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Объект был сдан на месяц раньше запланированного срока строительства. Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.

На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А-319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря.

НН На Бельбеке базируется 38-й истребительный полк 27-й смешанной авиационной дивизии, укомплектованный истребителями Су-27СМ и Су-30М2.

В дни Русской весны украинский гарнизон без боя сдал аэродром «вежливым людям», однако потом командир части Юлий Мамчур устроил шоу для западных журналистов, отправив личный состав на «штурм» с криком «С нами Америка!». Правда, украинцы отступили после первых предупредительных выстрелов.

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