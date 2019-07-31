На подавление майдана в Москве бросят «Союз добровольцев Донбасса»

31.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Опекаемый помощником президента РФ Владиславом Сурковым «Союз добровольцев Донбасса» может быть задействован в случае выхода из-под контроля ситуации в Москве и необходимости подавления беспорядков, которые пытаются учинить либералы в российской столице.

Такой прогноз публикует в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов.

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«…Государство сейчас как никогда нуждается в альтернативном официальному силовом крыле.

В СДД, уверен, прекрасно понимают, какая миссия на них в определенный момент может быть возложена и к её выполнению в определённом смысле готовятся.

Как минимум раз в год, например, они проводят сборы – для поддержания физической и психологической формы. Кроме того, постепенно союз оформляется как самостоятельная политическая сила – с реальным опытом борьбы за свои идеи в самых жестких условиях и уже однажды реализованным пассионарным потенциалом», – рассуждает Пегов.

Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, уточняет, что действия ветеранов Донбасса по отношению к либералам будут куда жестче, чем у полиции и Росгвардии.

«В субботу их сдерживали (!!!) представители правопорядка, которые действуют в соответствии с инструкциями. А если их встретят на улице – именно посреди улицы, а не в интернет-кафешке – представители «альтернативного силового крыла»? То есть бравые ребята-патриоты, у которых нет инструкций, а есть только высказанное им пожелание о том, чего с вами делать не надо, а всё остальное можно?

Представляете, «малята», сколько всего прекрасного с вами ещё не произошло? Или вы думаете, что будете «ушатывать режим всерьёз», и при этом за него никто не вступится?» – отмечает Казаков.