«На поддержку ВСУ»: украинские библиотеки сдают на макулатуру русские книги

Вадим Москаленко.  
04.06.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Украина


Украинские библиотеки фактически участвуют в войне против России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Городнянской централизованной библиотечной системы Анна Щербакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда оккупация закончилась, мы начали помогать нашим вооружённым силам. Как мы можем быть в стороне. В каждом городке нашей громады, особенно в наших заведениях [библиотеках], были созданы такие пункты, где плелись сети, собирались пищевые наборы, деньги. Сдавали русские книги, была такая акция – «Русская книга, сдавайся». Все наши библиотеки пересмотрели, и сдавали эти книги в макулатуру для потребностей ВСУ. Кто как мог, так и помогал этому волонтёрскому делу», – сказала Щербакова.

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Украинские библиотеки фактически участвуют в войне против России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила...


«Были и такие уличные акции, где мы обращали внимание, что надо поддерживать нашу армию. А по всем уголкам активистами были библиотекари. Они активно привлекались, и все знали, что если надо что-то узнать – это библиотекари. И после оккупации мы продолжили работать с ещё большим сопротивлением этой страшной русской войне. Мы приглашали к нам всех», – добавила русофобка.

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