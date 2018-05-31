31.05.2018, Северодонецк, Анастасия Самойлова

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На подконтрольной Киеву части Донбасса начался бунт шахтеров

Шахтёры ГП «Селидовуголь» устроили забастовку из-за длительной задержки зарплаты.

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «ЛОТ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что это уже далеко не первая забастовка шахтёров данного предприятия: ранее сообщалось, что ещё в феврале месяце горняки ГП «Селидовуголь» устроили масштабный бунт и угрожали пойти на Киев для того, чтобы требовать выплаты зарплаты.

Шахтёры «Селидовуголь» бастуют уже девятый день. В эту среду они вышли на центральную площадь города. Свою акцию они называют «Голодный бунт».

«Голодный бунт» потому, что мы не можем ходить на работу голодными. А как нам не голодать, если я не могу купить себе нормальной еды? Я уже два месяца не получал зарплату», – жалуется шахтёр Руслан Маринин.

«Когда мы сможем работать за деньги, а не бесплатно?», – спрашивают шахтеры.

Рабочим пяти шахт госпредприятия «Селидовуголь» не платят зарплату уже два месяца. Так, за март-апрель горнякам должны уже 101 миллион гривен.

В свою очередь, глава селидовского профсоюза рабочих угольной промышленности Владимир Бабич отмечает, что люди “просто отказываются спускаться вниз и приступать к своим обязанностям».

По словам директора предприятия Сергея Пахомова, после дополнительных дотаций выплатить долг уже просто невозможно.

«Плохая работа предприятия объясняется тем, что у нас нет новых лав для добычи угля. Плюс к этому в бюджете не заложена дотация, поддержка на себестоимость», – заявил директор предприятия.

На все жалобы и претензии рабочих он категорично ответил, что выход из сложившейся ситуации только один – идти в Верховную Раду, голосовать за закон о выделении денег.

Отметим, что от любых других комментариев Пахомов просто отказался.

Далее шахтеры собрали подписи под обращением, которое пошлют в Верховную Раду, министерство угольной промышленности и премьер-министру Украины.