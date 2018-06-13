13.06.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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На подконтрольной Киеву Луганщине началась «добровольно-принудительная» мобилизация населения

На подконтрольной Украине части Луганской области начали мобилизацию местного населения в батальоны территориальной обороны.

Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принцип территориальной обороны у нас добровольно-принудительный. Желающие есть, но военнообязанные обязаны явиться по повестке в военный комиссариат», – заявил начальник отдела территориальной обороны Луганского военного комиссариата Украины Александр Сибиряков.

По его словам, в случае необходимости мобилизованные будут привлекаться для выполнения задач по охране объектов, «поддержания правового режима военного положения» и оперативно-стратегического развёртывания войск.

«Будет сформирована бригада территориальной обороны на территории области, которая по решению командующего оперативного управления войсками или главы областной государственной администрации будет привлекаться к выполнению заданий территориальной обороны», – рассказал Сибиряков.

Отмечается, что такие подразделения будут сформированы в каждом районе, общим количеством более четырёх тысяч человек.